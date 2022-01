Nuovi sbarchi, naufragi, annegati: è caos immigrazione (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono ore turbolente queste nelle acque del Mediterraneo centrale. Tra naufragi, sbarchi e richieste di porto sicuro all'Italia, la situazione sta sfuggendo da ogni controllo Leggi su ilgiornale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Sono ore turbolente queste nelle acque del Mediterraneo centrale. Trae richieste di porto sicuro all'Italia, la situazione sta sfuggendo da ogni controllo

Ultime Notizie dalla rete : Nuovi sbarchi Nuovi sbarchi , naufragi, annegati : è caos immigrazione Sei migranti annegati e una trentina di dispersi. È questo il bilancio provvisorio dell'ultimo naufragio in mare avvenuto quest'oggi a largo delle coste tunisine. Gli extracomunitari, come rendono ...

Migranti, due nuovi sbarchi a Lampedusa: 88 sull'isola Ottantotto migranti sono sbarcati nel giro di poche ora a Lampedusa. Un primo gruppo di 22 stranieri, tra cui una donna e un minore, che viaggiava a bordo di una piccola imbarcazione, è stato ...

Ventidue tunisini sbarcati a Lampedusa, l'hotspot è di nuovo sovraffollato Sono 22 i tunisini, tra cui una donna e un minore, arrivati a Lampedusa su un barchino rintracciato dalla Guardia di finanza a circa 8 miglia dalla costa. Si ...

