Mobilità 2022, ecco novità sui vincoli [SCARICA TESTO in PDF] Per i sindacati creano disparità tra i docenti, solo la Cisl al momento firma (Di giovedì 27 gennaio 2022) Riunione al Ministero dell'Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e i sindacati sul contratto integrativo per la Mobilità (2022-25). Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, quattro sindacati (Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals) su cinque non firmano. solo la Cisl Scuola ha firmato, per il momento, il rinnovo contrattuale. L'articolo Mobilità 2022, ecco novità sui vincoli SCARICA TESTO in PDF Per i sindacati creano disparità tra i docenti, solo la Cisl al momento firma . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) Riunione al Ministero dell'Istruzione tra i rappresentanti ministeriali e isul contratto integrativo per la-25). Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, quattro(Flc Cgil, Uil Scuola, Gilda e Snals) su cinque nonno.laScuola hato, per il, il rinnovo contrattuale. L'articolosuiin PDF Per itra ilaal

