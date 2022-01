Milan | Kessie torna dalla Coppa d' Africa ma è infortunato Pioli in ansia

(Di giovedì 27 gennaio 2022)è uscito dal campo in lacrime. La suad'potrebbe concludersi in anticipo per un colpo al fianco. Un scontro di gioco duro che ha costretto Frank a uscire alla mezz'ora di Costa d'...

Ma fino all'ultima giornata Frankindosserà la maglia dele cercherà di vincere lo scudetto. Non soloko in Coppa d'Africa. Martedì ha avuto un problema fisico anche Ballo - Touré,...di MATTIA TODISCOCon Franck Kessiè ormai in uscita, il calciomercato del Milan potrebbe regalare ancora sorprese. Per quanto riguarda il capitolo cessioni, Samu Castillejo, secondo quanto riportato da sampnews24.com, ...Frank Kessié ieri è stato costretto a lasciare il campo ieri, al 30', per un trauma costale. Le lacrime del centrocampista hanno creato molta ...