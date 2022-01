Meteo, l'anticiclone non se ne va: weekend stabile, pioggia e freddo solo da lunedì (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'alta pressione proteggerà l'Italia per gran parte del weekend e subirà un indebolimento all'inzio della prossima settimana. La svolta avverrà lunedì 31 gennaio. L'arrivo di venti di scirocco farà aumentare le nubi al Centro-Nord con qualche pioggia su Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, ma soprattutto anticiperà l'irruzione di aria artica attesa per martedì primo febbraio. Fino a domenica il tempo sarà stabile salvo un rapido peggioramento venerdì sera sul medio e basso Adriatico dove l'afflusso di aria più fredda provocherà piogge e neve intorno ai 1000 metri di quota. Martedì 1° febbraio, venti impetuosi da Nord (tramontana) soffieranno da sui bacini centro-meridionali. Il tempo peggiorerà da Abruzzo e Molise verso il Lazio e il Sud Italia con precipitazioni a tratti intense e anche nevose fino a raggiungere i ... Leggi su tg24.sky (Di giovedì 27 gennaio 2022) L'alta pressione proteggerà l'Italia per gran parte dele subirà un indebolimento all'inzio della prossima settimana. La svolta avverrà31 gennaio. L'arrivo di venti di scirocco farà aumentare le nubi al Centro-Nord con qualchesu Emilia Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, ma soprattutto anticiperà l'irruzione di aria artica attesa per martedì primo febbraio. Fino a domenica il tempo saràsalvo un rapido peggioramento venerdì sera sul medio e basso Adriatico dove l'afflusso di aria più fredda provocherà piogge e neve intorno ai 1000 metri di quota. Martedì 1° febbraio, venti impetuosi da Nord (tramontana) soffieranno da sui bacini centro-meridionali. Il tempo peggiorerà da Abruzzo e Molise verso il Lazio e il Sud Italia con precipitazioni a tratti intense e anche nevose fino a raggiungere i ...

