Mario Biondi | la biografia

(Di giovedì 27 gennaio 2022)– foto di Alessandra FuccilloMILANO – Ascoltando per la prima volta in radio la hit “This is what you are” nel 2006, probabilmente vi sarete immaginati un robusto cantante afro-americano di mezza età. Invece, nativo di Catania (città che da sempre ha un rapporto speciale con la musica italiana), aveva allora trentacinque anni e la pelle bianca. A trarre in inganno è la sua straordinaria voce calda e pastosa, affinata in tanti anni di live, che ha reso inevitabili i paragoni con Teddy Pendergrass, Isaac Hayes e Barry White, tre delle più belle voci black di sempre. Il brano era stato lanciato già nel 2004 non a nome, ma con lo pseudonimo di Was-A- Bee. “This is what you are” entra a far parte di numerose compilation dance, ma il salto di qualità ...