Lazio su Ghoulam | il Napoli non lo lascia partire | svelato il motivo

Advertising

NotizieGeneral1 : RT @Mistermercatoi1: ??#SerieA?? •#Sassuolo idea #Moro e #Lucca •#Lazio vicino a #Ghoulam •#Salernitana monitora #Zarate •#Venezia occhi su #… - edoardo_protani : RT @Mistermercatoi1: ??#SerieA?? •#Sassuolo idea #Moro e #Lucca •#Lazio vicino a #Ghoulam •#Salernitana monitora #Zarate •#Venezia occhi su #… - Mistermercatoi1 : ??#SerieA?? •#Sassuolo idea #Moro e #Lucca •#Lazio vicino a #Ghoulam •#Salernitana monitora #Zarate •#Venezia occhi s… - Moody31045846 : RT @RenzoGiannanto1: Alle 22:30 #MaratonaMercato di @Solo_La_Lazio Ep.4 con @Enrico1306 & @TommasoFef: #Pirati, #sostitutidiPirati, #difens… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: KKN - Lazio-Ghoulam, il Napoli dice no alla cessione del terzino a gennaio -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Ghoulam

...pronta è, che in scadenza di contratto a fine stagione saluterà gli azzurri. L'addio del terzino però potrebbe essere anticipato di qualche mese. Su di lui è vivo l'interesse della, ...vicina? Lavoro che da qui a fine stagione potrebbe proseguire senza Faouzi, che potrebbe così anticipare di qualche mese la propria partenza. La meta sarebbe quella...Il Napoli non sarebbe predisposto a lasciar partire il calciatore già a gennaio. Nella giornata di ieri è emersa un’indiscrezione di mercato secondo cui la Lazio sarebbe vicina a Faouzi Ghoulam. Stand ...Nelle ultime ore è emersa l'indiscrezione sull'interesse della Lazio per Faouzi Ghoulam. Secondo quanto riportato da Radio Kiss Kiss Napoli, c'è l'interesse dei biancocelesti, ma il Napoli non è predi ...