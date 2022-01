Lavrov, Nato e Usa non rispondono su questione principale (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le risposte fornite dagli Usa e dalla Nato non contengono "alcuna reazione positiva sulla questione principale", cioè "l'inammissibilità di un'ulteriore espansione della Nato a est, il dispiegamento ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Le risposte fornite dagli Usa e dallanon contengono "alcuna reazione positiva sulla", cioè "l'inammissibilità di un'ulteriore espansione dellaa est, il dispiegamento ...

Ultime Notizie dalla rete : Lavrov Nato Lavrov, Nato e Usa non rispondono su questione principale ...espansione della Nato a est, il dispiegamento di armi da attacco che potrebbero minacciare il territorio della Federazione Russa". Lo ha detto oggi il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov, ...

