KTM MotoGP | presentazione della missione 2022

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Lacomincia il suocon la(online) delle moto, e la prima a muoversi è la KTM. Con l’ormai tradizionale (anche se un filino triste) video di YouTube la casa di Mattinghofen ha svelato la doppia coppia che la rappresenterà nella classe regina: il team factory e Tech3. La squadra interna ha la lineup di piloti immutata, con Miguel Oliveira e Brad Binder. Inedita è invece la coppia Tech3, con Raul Fernandez cha affianca il campione uscenteMoto2, Remy Gardner.KTM: quale obiettivo per il? Esteticamente, le moto non cambiano. Tech3 mantiene la livrea di sempre, mentre le ufficiali aggiungono un pizzico di blu scuro dello sponsor Red Bull, il cui marchio è in formato “da parete”. La “Kappa” non ha dimenticato ...

Advertising

SkySportMotoGP : KTM in MotoGP, la nuova moto di Binder e Oliveira. FOTO #SkyMotori #SkyMotoGP #MotoGP - MotorcycleSp : Da quando è entrata nel Campionato del Mondo MotoGP nel 2017, Red Bull KTM ha cercato di avere un pr... - Reverendo_80 : Nuova KTM RC16, @MotoGP 2022. Leggermente simile alla Ducati, ma leggermente ?????? - RobiRobipit : RT @matteopittaccio: Dalla #Moto2 alla #MotoGP, sempre vicini di box. La solidità di Gardner contro il talento di Fernandez: Tech3 quest'an… - Ilarya94 : RT @AlessioPiana130: Età media: 24 anni #MotoGP #KTM -

Ultime Notizie dalla rete : KTM MotoGP

Con lui il team di collaudatoriguidato da Dani Pedrosa e Mika Kallio. 'Dobbiamo sviluppare la moto per rendere felici i piloti - ha spiegato il nuovo team manager - per dare loro la giusta ...Guarda anchesvela le RC16 2022 di Miguel Oliveira e Brad Binder Anon manca più nulla Il 2021 è stato avaro di soddisfazioni nella top class e la sesta stagione della Casa di ...Sale l’emozione e cresce l’adrenalina per la prima stagione ufficiale in MotoGp dei due rookie. Remy Gardner (campione del mondo Moto2 2021) e Raul Fernandez sono pronti e son ...MotoGp, la KTM ha presentato la RC16 per i due team Factory e Tech3: ecco ipiloti e dettagli. Le parole di piloti e team manager ...