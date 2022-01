Jessica e Barù sempre più vicini al GF Vip: il gesto di lui che fa sciogliere la principessa (VIDEO) (Di giovedì 27 gennaio 2022) Jessica lo ha sempre palesato, in questa esperienza all’interno del GF Vip si augura di incontrare l’amore e forse potrebbe essere raffigurato in Barù. Tra i due, infatti, si sta venendo a creare sempre più intesa. In queste ore, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha compiuto un gesto nei confronti della principessa che L'articolo proviene da KontroKultura. Leggi su kontrokultura (Di giovedì 27 gennaio 2022)lo hapalesato, in questa esperienza all’interno del GF Vip si augura di incontrare l’amore e forse potrebbe essere raffigurato in. Tra i due, infatti, si sta venendo a crearepiù intesa. In queste ore, infatti, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha compiuto unnei confronti dellache L'articolo proviene da KontroKultura.

