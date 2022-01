Il grande «gioco» bengalese (Di giovedì 27 gennaio 2022) I giovani che partono dal Bangladesh lo chiamano così, «the game»: la sfida (diffusa sui social, con video e consigli) è raggiungere la Libia e, via mare, sbarcare in Italia. Evitando truffatori, affrontando qualsiasi rischio e agganciando la Ong giusta. Nel 2021, gli arrivi nel nostro Paese sono passati da 600 a 8 mila. Dal Bangladesh alla Libia in aereo per poi salire su un’imbarcazione, più o meno fatiscente, nella speranza di raggiungere l’Italia e tentare la fortuna. Un percorso a ostacoli degno di un videogioco che non a caso, tra i giovani migranti bengalesi, viene chiamato «the game» e spopola sulle piattaforme social. «Fratello, sai qualcosa della “partita” che si è svolta intorno alle 9 di ieri?» chiede su Facebook un utente preoccupato e il riferimento è a un gruppo di «giocatori» imbarcatisi dalla Libia di cui non ha ancora notizia. Trattandosi di un ... Leggi su panorama (Di giovedì 27 gennaio 2022) I giovani che partono dal Bangladesh lo chiamano così, «the game»: la sfida (diffusa sui social, con video e consigli) è raggiungere la Libia e, via mare, sbarcare in Italia. Evitando truffatori, affrontando qualsiasi rischio e agganciando la Ong giusta. Nel 2021, gli arrivi nel nostro Paese sono passati da 600 a 8 mila. Dal Bangladesh alla Libia in aereo per poi salire su un’imbarcazione, più o meno fatiscente, nella speranza di raggiungere l’Italia e tentare la fortuna. Un percorso a ostacoli degno di un videoche non a caso, tra i giovani migranti bengalesi, viene chiamato «the game» e spopola sulle piattaforme social. «Fratello, sai qualcosa della “partita” che si è svolta intorno alle 9 di ieri?» chiede su Facebook un utente preoccupato e il riferimento è a un gruppo di «giocatori» imbarcatisi dalla Libia di cui non ha ancora notizia. Trattandosi di un ...

