I volantini con il volto del duce per una “palestra fascista” a Verona (Di giovedì 27 gennaio 2022) Italia, 2022. Oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria, quella data scritta sul calendario per ricordare le vittime delle persecuzioni, dei rastrellamenti e dell’Olocausto di tutte le vittime della deriva nazi-fascista che ha colpito l’Italia (e non solo) tra la prima e la seconda guerra mondiale. Una ideologia da respingere, come insegna la storia, e che rappresenta ancora oggi la pagina più buia della storia contemporanea. E proprio alla vigilia di questa giornata, a Borgo Trento (Verona) sono apparsi alcuni volantini che mostrano come quella recondita follia ideologica celata da “politica” sia ancora presente nelle nostre vite. Ed ecco che si vuole dar vita a una palestra fascista. palestra fascista, il volantino choc nel quartiere Borgo Trento di ... Leggi su nextquotidiano (Di giovedì 27 gennaio 2022) Italia, 2022. Oggi, 27 gennaio, si celebra il Giorno della Memoria, quella data scritta sul calendario per ricordare le vittime delle persecuzioni, dei rastrellamenti e dell’Olocausto di tutte le vittime della deriva nazi-che ha colpito l’Italia (e non solo) tra la prima e la seconda guerra mondiale. Una ideologia da respingere, come insegna la storia, e che rappresenta ancora oggi la pagina più buia della storia contemporanea. E proprio alla vigilia di questa giornata, a Borgo Trento () sono apparsi alcuniche mostrano come quella recondita follia ideologica celata da “politica” sia ancora presente nelle nostre vite. Ed ecco che si vuole dar vita a una, il volantino choc nel quartiere Borgo Trento di ...

Advertising

Fiorellissimo : RT @neXtquotidiano: I volantini con il volto del duce per una “palestra fascista” a #Verona. Il tutto alla vigilia del #GiornodellaMemoria2… - neXtquotidiano : I volantini con il volto del duce per una “palestra fascista” a #Verona. Il tutto alla vigilia del… - SkyLuke01 : @pietrobendazzol @PBerizzi @repubblica Sono talmente imbevuti di fanatismo ideologico che neanche si accorgono di e… - SkyLuke01 : @davideduz @PBerizzi @repubblica Sono talmente imbevuti di fanatismo ideologico che neanche si accorgono di essere… - SkyLuke01 : @PBerizzi @repubblica ?????????? Ma non capite che vi stanno prendendo per i fondelli con volantini ironici di stampo… -