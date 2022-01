Giorni della Merla: tra alta pressione e nuovo peggioramento. Ecco da quando: le previsioni (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quest'anno i Giorni della Merla (29, 30 e 31 gennaio) saranno caratterizzati per buona parte da un regime di alta pressione che inizierà nella giornata di sabato 29 sulle regioni centro settentrionali,... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 27 gennaio 2022) Quest'anno i(29, 30 e 31 gennaio) saranno caratterizzati per buona parte da un regime diche inizierà nella giornata di sabato 29 sulle regioni centro settentrionali,...

Advertising

ladyonorato : Come era prevedibile, la dichiarazione dell’OMS che citavo giorni fa sulla fine della pandemia in primavera grazie… - CottarelliCPI : Due quindicenni insultano un dodicenne perché ebreo, colpendolo con calci e sputi. Siamo a 2 giorni dal Giorno dell… - lorepregliasco : Chissà cosa avrebbe detto Twitter nel 1971, quando ci vollero 23 scrutini e 16 giorni per eleggere il Presidente de… - gaetanotringal1 : RT @ms78910991: @RobiVil 1 giorno di febbre e 3 giorni di raffreddore. Grazie per avermi protetto da questo per due anni della mia vita, co… - RenatoBerganti5 : Mentre in Italia, tutti i giorni gli Italiani perdono i loro posti di Lavoro, causa i tanti Licenziamenti. La polit… -