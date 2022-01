Gianmaria Antinolfi lascia il GF e la madre confessa | “Voleva un figlio da Belen”

(Di giovedì 27 gennaio 2022) Nonostante nella casa del GF Vip l’abbiamo visto faticare e prendere dei pali prima di arrivare al limone con Sophie Codegoni e Francesca Salemme,a settembre ha varcato la porta rossa come ‘il latin lover di Napoli’. L’imprenditore campano infatti ha avuto dei flirt con diverse ragazze più o meno popolari, daRodriguez e Dayane Mello a Soleil Sorge. E della bella argentina ha parlato ladel ragazzo in un’intervista rita al Corriere della Sera. Esmeralda Vetromile hato cheunda: “A conferma della voglia di famiglia di, daun ...

Corriere del Mezzogiorno

In attesa di capire selascerà o meno la sesta edizione del Grande Fratello Vip la madre dell'imprenditore ha rilasciato una lunga intervista alla stampa. Esmeralda Vetromile ha parlato perlopiù della ...La mamma diè stata intervistata per il Corriere della Sera ed ha parlato di Belen Rodriguez (ex fiamma del figlio) e Soleil Sorge , ex fidanzata dell'imprenditore attualmente dentro la Casa ...In attesa di capire se Gianmaria Antinolfi lascerà o meno la sesta edizione del Grande Fratello Vip la madre dell’imprenditore ha rilasciato una lunga intervista alla stampa. Esmeralda Vetromile ha pa ...La mamma dell'ex flirt di Belen Rodriguez, in un'intervista rilasciata al Corriere della Sera, svela i dettagli della loro frequentazione.