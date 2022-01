GF Vip, la madre di Gianmaria asfalta Soleil Sorge (Di giovedì 27 gennaio 2022) Intervistata dal Corriere della Sera in merito alla partecipazione di suo figlio Gianmaria Antinolfi al Grande Fratello Vip 6, la signora Esmeralda ha parlato di alcune ex dell’uomo. Tra queste non solo la più famosa, Belen Rodriguez, ma anche quella che al momento è più in vista: parliamo di Soleil Sorge, anche lei in Casa con Gianmaria. Pur con estrema eleganza, la madre di Antinolfi ha liquidato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con parole che rispecchiano il pensiero di gran parte dell’opinione pubblica. “Soleil ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità” ha dichiarato senza mezzi termini, cambiando subito argomento. Insomma, colpita e affondata: come risponderà la Sorge a queste provocazioni quando uscirà ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 27 gennaio 2022) Intervistata dal Corriere della Sera in merito alla partecipazione di suo figlioAntinolfi al Grande Fratello Vip 6, la signora Esmeralda ha parlato di alcune ex dell’uomo. Tra queste non solo la più famosa, Belen Rodriguez, ma anche quella che al momento è più in vista: parliamo di, anche lei in Casa con. Pur con estrema eleganza, ladi Antinolfi ha liquidato l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne con parole che rispecchiano il pensiero di gran parte dell’opinione pubblica. “ci ha un po’ marciato, lo ha attaccato, per motivi che attengono credo alla voglia di visibilità” ha dichiarato senza mezzi termini, cambiando subito argomento. Insomma, colpita e affondata: come risponderà laa queste provocazioni quando uscirà ...

