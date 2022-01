Elodie: “Ho bisogno di stare da sola con me stessa” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Elodie è single e per il momento desidera restare da sola, soprattutto vuole restare sola con se stessa. Da tempo è finita la sua storia d’amore con Marracash ma solo adesso confessa cosa è successo, perché il loro amore si è spezzato proprio mentre tutti pensavano a un dolce lieto fine. Bellissima Elodie sulla copertina di Grazia, non si nasconde e parla delle sue crisi. Il rapper continua per lei ad essere famiglia. Non a caso le parole di entrambi dopo l’addio sono state solo di ammirazione e affetto nei confronti dell’altro. Nell’intervista le chiedono perché è finita con Marracash e questa volta l’ex alunna di Amici parla di crisi ma delle sue crisi, quelle che poi di riflesso subiscono anche gli altri. Parla anche di un figlio per cui non ci poteva essere spazio, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 27 gennaio 2022)è single e per il momento desidera reda, soprattutto vuole recon se. Da tempo è finita la sua storia d’amore con Marracash ma solo adesso confessa cosa è successo, perché il loro amore si è spezzato proprio mentre tutti pensavano a un dolce lieto fine. Bellissimasulla copertina di Grazia, non si nasconde e parla delle sue crisi. Il rapper continua per lei ad essere famiglia. Non a caso le parole di entrambi dopo l’addio sono state solo di ammirazione e affetto nei confronti dell’altro. Nell’intervista le chiedono perché è finita con Marracash e questa volta l’ex alunna di Amici parla di crisi ma delle sue crisi, quelle che poi di riflesso subiscono anche gli altri. Parla anche di un figlio per cui non ci poteva essere spazio, ...

