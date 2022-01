Elodie allo scoperto su Marracash: “Questo è l’unico motivo per cui ci siamo lasciati” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Recentemente Elodie, in un’intervista rilasciata al magazine Grazia, ha spiegato i motivi della fine della sua relazione con Marracash La storia tra Elodie e Marracash è giunta oramai da diverso tempo al capolinea. Fu proprio la cantante, a settembre, a rivelare che la loro relazione non andava più bene come un tempo, affermando: “siamo molto diversi”. Elodie e Marracash (Fonte: Getty Images)Per la cantante è un momento particolarmente fortunato, il nuovo singolo Vertigine sta ottenendo un successo grandioso, inoltre, qualche mese fa ha presentato egregiamente una puntata de Le Iene con Nicola Savino. Per finire, molto presto debutterà al cinema, con un ruolo da protagonista nel film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, dedicato al delicato tema ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 27 gennaio 2022) Recentemente, in un’intervista rilasciata al magazine Grazia, ha spiegato i motivi della fine della sua relazione conLa storia traè giunta oramai da diverso tempo al capolinea. Fu proprio la cantante, a settembre, a rivelare che la loro relazione non andava più bene come un tempo, affermando: “molto diversi”.(Fonte: Getty Images)Per la cantante è un momento particolarmente fortunato, il nuovo singolo Vertigine sta ottenendo un successo grandioso, inoltre, qualche mese fa ha presentato egregiamente una puntata de Le Iene con Nicola Savino. Per finire, molto presto debutterà al cinema, con un ruolo da protagonista nel film “Ti mangio il cuore” di Pippo Mezzapesa, dedicato al delicato tema ...

Advertising

gabry_bergese : Io che ripenso allo spazio con Elodie e gli spazi non sono più come prima - blanchaett : senza nulla togliere a elodie e allo spaziogay però io continuo a volere una tuo room con mary t :( — ANCHE IO VOGL… - epynefrina : Comunque io ancora pensando allo spazio con Elodie semplicemente surreale lei è la mia regina - FrancescaVitol6 : Anche se non ho partecipato allo spazio percepisco le storie di elodie in maniera diversa adesso - demi__meri : Pensando allo spazio di ieri sera con Elodie -