Elisa torna a Sanremo dopo 21 anni con “O forse sei tu”

Elisa, dopo 21 anni, sarà di nuovo in gara a Sanremo, da lei vinto proprio in occasione dell'unica partecipazione al Festival, nel 2001 con "Luce". Questa volta il brano si chiama "O forse sei tu", mentre è già disponibile il primo singolo tratto dall'imminente nuovo album, cioè "Seta". Il disco invece si intitolerà "Ritorno al futuro/Back To The Future" e uscirà il 18 febbraio.

