Condannato per abusi su minori, arrestato latitante napoletano: si nascondeva dalla fidanzata (Di giovedì 27 gennaio 2022) Era stato Condannato in via definitiva, lo scorso settembre, per atti sessuali con minorenni e per violazione continuata degli obblighi di assistenza familiare. Da allora l’uomo, un 37enne della provincia di Napoli, si era reso irreperibile. È stato rintracciato ieri ed arrestato dai carabinieri. L’uomo si era rifugiato a Cassino da una 30enne del posto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 27 gennaio 2022) Era statoin via definitiva, lo scorso settembre, per atti sessuali con minorenni e per violazione continuata degli obblighi di assistenza familiare. Da allora l’uomo, un 37enne della provincia di Napoli, si era reso irreperibile. È stato rintracciato ieri eddai carabinieri. L’uomo si era rifugiato a Cassino da una 30enne del posto L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Agenzia_Ansa : Russia, Il ministero dell'Interno ha dato l'ordine di arrestare il fratello dell'oppositore Navalny. Oleg era stato… - enpaonlus : Ente Nazionale Protezione Animali - fattoquotidiano : Morto a Roma il faccendiere Flavio Carboni: fu condannato per il crac del Banco Ambrosiano e l'associazione segreta… - walter0309 : @fattoquotidiano @silviatruzzi1 @tomasomontanari Non male per un direttore condannato per diffamazione è un pseudo… - cerasimc : @Tiziana99296006 Quello che non comprendo è come si fa a dare spazio ad uno che è stato condannato 13 volte per diffamazione a mezzo stampa -