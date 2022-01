Calciomercato Milan, si chiude in cinque giorni: trattativa a sorpresa (Di giovedì 27 gennaio 2022) Il Milan potrebbe portare a termine un’altra operazione nel reparto offensivo: Stefano Pioli dovrà distaccarsi da uno dei suoi esterni Il pareggio di domenica scorsa contro la Juventus ha permesso al Milan di tenure a bada i bianconeri. La formazione rossonera dopo la sosta dovrà confrontarsi con i cugini dell’Inter. Prima del derby Milanese, i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 27 gennaio 2022) Ilpotrebbe portare a termine un’altra operazione nel reparto offensivo: Stefano Pioli dovrà distaccarsi da uno dei suoi esterni Il pareggio di domenica scorsa contro la Juventus ha permesso aldi tenure a bada i bianconeri. La formazione rossonera dopo la sosta dovrà confrontarsi con i cugini dell’Inter. Prima del derbyese, i Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - carlolaudisa : Stavolta il #Milan va in Germania. Trattativa con lo @s04 per il difensore centrale Malick #Thiaw, nazionale under… - SEMPREFMILAN : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime - Yuro_23 : RT @DiMarzio: #Calciomercato, @acmilan | Il @valenciacf vuole #Castillejo: contatti in corso, si può chiudere. Le ultime -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan Genoa: dopo Milan, Juve e Atalanta anche l'Inter bussa per Cambiaso Dopo l'interesse mostrato nelle scorse settimane da Milan e Juventus, ora il 21enne genovese sembra solleticare le fantasie anche dell'Atalanta e dell'Inter. I bergamaschi lo vorrebbero per ...

Kulusevski dalla Juventus al Milan - 'È l'affare del secolo' ... 2022 Impossibile, lo so, ma io proverei a portare #Kulusevski al #Milan. Uno dei tanti talenti che,... ORA#Calciomercato #Castillejoout? bledomalluu (@bledo) January 27, 2022

Milan, retroscena Luis Alberto Calciomercato.com Calciomercato Sampdoria: Castillejo verso la Spagna. La situazione Nella giornata di ieri c’è stata la fumata nera nella trattativa tra la Sampdoria e il Milan per Samu Castillejo, calciatore in uscita dai rossoneri. Nonostante la trattativa fallita con il club ...

Nella Georgia sovietica, il calcio come via di fuga Aka Mortschiladze è uno degli scrittori contemporanei più conosciuti in Georgia. È anche un grande appassionato di calcio, cosa che gli ha reso la vita difficile in epoca sovietica: se l'URSS non part ...

