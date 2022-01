Calcio a 5, Europei 2022. Massimiliano Bellarte: “Bisognerà fare le cose fatte bene” (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vincere sarà fondamentale, con un pareggio Bisognerà mettersi a fare calcoli molto complicati. Terzo ed ultimo match della fase a gironi degli Europei di Calcio a 5 2022 per la Nazionale italiana: domani azzurri in campo con il Kazakistan, leader del Gruppo B. Dopo i primi due pareggi con Slovenia e Finlandia, alla banda tricolore servirà centrare i tre punti per continuare il proprio percorso nella manifestazione continentale e strappare il pass per i quarti di finale. Oggi la conferenza stampa della vigilia. A parlare il ct Massimiliano Bellarte: “La partita l’abbiamo preparata come sappiamo, sottolineando i nostri punti di forza, ponendo l’attenzione alle soluzioni ai problemi da risolvere e ai dettagli. Dobbiamo riuscire a giocare con la mente sgombra e con ... Leggi su oasport (Di giovedì 27 gennaio 2022) Vincere sarà fondamentale, con un pareggiomettersi acalcoli molto complicati. Terzo ed ultimo match della fase a gironi deglidia 5per la Nazionale italiana: domani azzurri in campo con il Kazakistan, leader del Gruppo B. Dopo i primi due pareggi con Slovenia e Finlandia, alla banda tricolore servirà centrare i tre punti per continuare il proprio percorso nella manifestazione continentale e strappare il pass per i quarti di finale. Oggi la conferenza stampa della vigilia. A parlare il ct: “La partita l’abbiamo preparata come sappiamo, sottolineando i nostri punti di forza, ponendo l’attenzione alle soluzioni ai problemi da risolvere e ai dettagli. Dobbiamo riuscire a giocare con la mente sgombra e con ...

