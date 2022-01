Barcellona, Spotify si candida per dare il nome al Camp Nou (Di giovedì 27 gennaio 2022) Spotify vuole dare il nome al Camp Nou. Stando a quanto riportato da Catalunya Radio, la nota azienda di musica via streaming si sarebbe candidata a rinominare lo stadio del Barcellona. L’azienda svedese, oltre ad assicurarsi il naming rights dell’impianto, è tra le candidate ad essere main sponsor sulle divise da gioco. La partnership con Rakuten infatti terminerà a fine stagione. L’accordo, sempre secondo Catalunya Radio, si aggira attorno ai 65 milioni di euro. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 27 gennaio 2022)vuoleilalNou. Stando a quanto riportato da Catalunya Radio, la nota azienda di musica via streaming si sarebbeta a rinominare lo stadio del. L’azienda svedese, oltre ad assicurarsi il naming rights dell’impianto, è tra lete ad essere main sponsor sulle divise da gioco. La partnership con Rakuten infatti terminerà a fine stagione. L’accordo, sempre secondo Catalunya Radio, si aggira attorno ai 65 milioni di euro. SportFace.

