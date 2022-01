Arresto cardiaco per una studentessa di 12 anni: salvata dal 118 (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tragedia sfiorata in una scuola di Catania: una studentessa di 12 anni di una scuola media è stata soccorsa stamane dai medici del 118 per un Arresto cardiaco avvenuto mentre la ragazza si trovava a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 27 gennaio 2022) Tragedia sfiorata in una scuola di Catania: unadi 12di una scuola media è stata soccorsa stamane dai medici del 118 per unavvenuto mentre la ragazza si trovava a scuola. L'articolo .

