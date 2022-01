Angela Lansbury ha sposato un attore gay prima di trovare finalmente l’amore con il marito per 53 anni

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 27 gennaio 2022)è una vera icona della Hollywood vintage. L’attrice inglese ha ricevuto la suanomination agli Oscar quando aveva 19ed ha ben due stelle nella Hollywood Walk of Fame. L’attrice oggi ha 96e non ha ancora nessuna intenzione di smettere di recitare. Di recente, ha rivelato di sentirsi ancora giovane ed ha un segreto molto specifico per la sua vitalità. Shutterstockha iniziato a recitare da bambina e inizialmente in realtà è stato un incidente a spingerla verso questa carriera. Nata il 16 ottobre 1923 a Londra, in Inghilterra, con il nome diBrigid, ha sofferto moltissimo per la morte di suo padre quando aveva solo 9. La gioventù Brigid, come la chiamava la sua ...