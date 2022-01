WWE | Kairi Sane sarà alla Royal Rumble?

Advertising

Kairi Sane has not wrestled for WWE in a year and a half. The popular Japanese superstar had her last match all the way back in 2020. Kairi's wasn't a ...Fightful Select that WWE has talked about bringing in Kairi Sane as a surprise entrant in the Women’s Royal Rumble Match. It has not been confirmed that there are plans in place for this to happen.