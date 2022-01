Una vita | Jacinto ha paura del’arrivo di Zia Benigna!

Leggi su formatonews

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Le anticipazioni di Unaci fanno sapere cheaccoglierà l’arrivo di zia Benigna con grande preoccupazionepreoccupato per l’arrivo della ziaUna nuova puntata attende i fan di Una. Le anticipazioni ci fanno sapere che i domestici danno il benvenuto alla zia Benigna e a sua figlia Indalecia e subito capiscono perchéera così preoccupato per il suo arrivo. Cosa nasconde? La donna davvero non si sopporta. Ma andiamo a vedere i dettagli dell’episodio in onda come sempre dalle 14.10 circa. Una: arrivano due new entry ad Acacias Le anticipazioni di Unaci fanno sapere che nella puntata di oggi i fan assisteranno ad una nuova new entry. Si tratta nel dettaglio di zia Beningna e di sua figlia. Una visita la loro che ...