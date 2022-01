Sul nuovo Renault Austral, un abitacolo effetto “cocoon” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’abitacolo di nuovo Renault Austral è stato al centro delle attenzioni del team Renault Design sia per il design dinamico che per il focus sul benessere a bordo e la qualità. Un abitacolo che può contare completamente sulla tecnologia OpenR. Il design interno di nuovo Renault Austral rientra nella tradizione dei SUV ma si distingue a colpo d’occhio per la console centrale, alta e ampia, battezzata “console gran comfort”. L’architettura della plancia è stata progettata per trasmettere snellezza ed ampiezza ed il lavoro effettuato per abbinarla ai pannelli interni delle porte ha permesso di creare una sensazione di “cabina di pilotaggio” per i passeggeri dei sedili anteriori. Associati alle alte protezioni delle ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – L’diè stato al centro delle attenzioni del teamDesign sia per il design dinamico che per il focus sul benessere a bordo e la qualità. Unche può contare completamente sulla tecnologia OpenR. Il design interno dirientra nella tradizione dei SUV ma si distingue a colpo d’occhio per la console centrale, alta e ampia, battezzata “console gran comfort”. L’architettura della plancia è stata progettata per trasmettere snellezza ed ampiezza ed il lavoro effettuato per abbinarla ai pannelli interni delle porte ha permesso di creare una sensazione di “cabina di pilotaggio” per i passeggeri dei sedili anteriori. Associati alle alte protezioni delle ...

