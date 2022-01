Siete pericolosi. Se non vi vaccinate vi renderemo la vita difficile, dice Sileri, sottosegretario alla Salute (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri torna a parlare dell’importanza di vaccinarsi contro il Covid e fa il punto sulle misure restrittive. Il Ministero della Salute informa che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 167.206 unità. Da ieri 426 morti e 139.421 L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) IlPierpaolotorna a parlare dell’importanza di vaccinarsi contro il Covid e fa il punto sulle misure restrittive. Il Ministero dellainforma che nelle ultime ventiquattro ore i casi totali di Covid – attualmente positivi, morti e guariti – sono saliti di 167.206 unità. Da ieri 426 morti e 139.421 L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

NicolaPorro : ?? L'affondo del sottosegretario alla Salute #Sileri contro i non vaccinati (VIDEO) ???? - fanpage : 'Noi per tutelare gli italiani vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo perché il non vaccinato e chi non… - Corriere : Sileri contro i no vax: «Vi renderemo la vita difficile, siete pericolosi» - Brittwer69 : RT @intuslegens: La frase di #Sileri «Vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo, perché siete pericolosi», in un contesto in cui o… - Stefano37667231 : RT @intuslegens: La frase di #Sileri «Vi renderemo la vita difficile come stiamo facendo, perché siete pericolosi», in un contesto in cui o… -