“Se ne può tornare da dove è venuto”: caos ad Amici 21, volano frecciatine in diretta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Discussione infuocata fra due concorrenti di Amici 21 durante il daytime, tensione palpabile fra i due colleghi: ecco cos’è successo. Il logo di “Amici 21” (screenshot YouTube)Discussione infuocata ad Amici 21 tra due allievi del programma: si tratta di Luigi ed Alex, che si sono confrontati su una questione molto spinosa.Alex, infatti, non ha gradito il comportamento di Luigi in una determinata occasione e non ha esitato nel dirgliene quattro. Alex contro Luigi: “Tu hai paura di dire quello che pensi” La discussione fra Alex e Luigi (screenshot witty tv)Nel corso delle scorse puntate di Amici abbiamo visto Alex confrontarsi con Rudy Zerbi che lo aveva duramente criticato. Successivamente, Alex si è sfidato con l’allievo Calma con la canzone “Don’t” di Ed Sheeran, sfida successivamente vinta dal nuovo arrivato.Alex, ... Leggi su specialmag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Discussione infuocata fra due concorrenti di21 durante il daytime, tensione palpabile fra i due colleghi: ecco cos’è successo. Il logo di “21” (screenshot YouTube)Discussione infuocata ad21 tra due allievi del programma: si tratta di Luigi ed Alex, che si sono confrontati su una questione molto spinosa.Alex, infatti, non ha gradito il comportamento di Luigi in una determinata occasione e non ha esitato nel dirgliene quattro. Alex contro Luigi: “Tu hai paura di dire quello che pensi” La discussione fra Alex e Luigi (screenshot witty tv)Nel corso delle scorse puntate diabbiamo visto Alex confrontarsi con Rudy Zerbi che lo aveva duramente criticato. Successivamente, Alex si è sfidato con l’allievo Calma con la canzone “Don’t” di Ed Sheeran, sfida successivamente vinta dal nuovo arrivato.Alex, ...

