Roma, la fidanzata lo lascia e lui si arrampica sui tubi del gas per fare pace: 43enne precipita dal 3° piano, è gravissimo (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non voleva rinunciare a quella storia d’amore dopo che lei ad agosto lo aveva lasciato e ha provato di tutto per una riconciliazione. Ma lei non gli rispondeva più al telefono né ai messaggi. Da qui la decisione di andare a casa sua per tentare di fare la pace. Ma, dal momento che la ragazza non dava alcuna risposta nemmeno al citofono, lui, un uomo di 43enne, ha pensato di tentare il tutto per tutto e raggiungere l’appartamento della ragazza, al 3° piano di una palazzina di via Monte Grimano, arrampicandosi sui tubi del gas. Leggi anche: Si arrampica sui tubi del gas per raggiungere la fidanzata e viene scambiato per un ladro E’ successo la sera del 23 gennaio a Roma, in zona Fidene, intorno alle ore ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Non voleva rinunciare a quella storia d’amore dopo che lei ad agosto lo avevato e ha provato di tutto per una riconciliazione. Ma lei non gli rispondeva più al telefono né ai messaggi. Da qui la decisione di andare a casa sua per tentare dila. Ma, dal momento che la ragazza non dava alcuna risposta nemmeno al citofono, lui, un uomo di, ha pensato di tentare il tutto per tutto e raggiungere l’appartamento della ragazza, al 3°di una palazzina di via Monte Grimano,ndosi suidel gas. Leggi anche: Sisuidel gas per raggiungere lae viene scambiato per un ladro E’ successo la sera del 23 gennaio a, in zona Fidene, intorno alle ore ...

Advertising

CorriereCitta : Roma, la fidanzata lo lascia e lui si arrampica sui tubi del gas per fare pace: 43enne precipita dal 3° piano, è gr… - 94hrrysoft : la mia galleria questa mattina mi ha ricordato di quando 2 anni fa sono andata a roma 3 giorni con la mia vecchia c… - ANTHILIA64 : RT @FrancoScarsell2: Positiva al Covid la famiglia del No vax 28enne,morto al Goretti di Latina dopo essersi strappato il casco dell'ossige… - tax_tweet : Luigi Cossellu: in ospedale madre, fratello e fidanzata positivi al Covid - SergioGussoni : RT @danielecina: Covid, 27enne morto dopo aver rifiutato le cure a Terracina: ora tutta la famiglia è in gravi condizioni. Il padre è gravi… -