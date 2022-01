Quirinale | Salvini indica scheda bianca | ma FdI si smarca e decide di votare Guido Crosetto

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Per il centrodestra non è ancora il momento di spetalare la rosa di nomi (Moratti, Nordio, Pera) proposta ieri al centrosinistra. Ma non sarà compatto nelanche al terzo scrutinio, come pure annunciato da Matteodopo il vertice con Giorgia Meloni, Antonio Tajani e Maurizio Lupi. Fratelli d’Italia ha infatti deciso di “rsi” dall’zione non rispondendo alla prima chiama. Alla seconda voteranno, nome di bandiera di FdI, ma molto stimato anche dagli avversari politici. Si tratta di tatticismi tipici della complessa partita del. Nel caso forse un segnale rivolto aaffinché non s’inoltri troppo nella sua trattativa con la ...