Quirinale, ancora fumata nera. Domani vertice del centrodestra. Letta: «Complessità mai così forte» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono cominciate dopo le undici le votazioni del terzo giorno di seduta per l’elezione del Capo dello Stato. fumata nera, come prevedibile, anche nella terza votazione. Le interlocuzioni sono ancora in corso e buona parte delle forze politiche stanno ancora ragionando intorno alle figure cosiddette “quirinabili”. Il centrodestra nella serata di ieri ha presentato la sua rosa di nomi – Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio – a cui, però, non è seguita quella del centrosinistra (che ha comunque bocciato i nomi di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia). Per il leader di Italia viva Matteo Renzi la strategia di presentare rose di nomi non è quella giusta. Intanto le trattative proseguono a tutte le ore e tra tutte le forze politiche. Di seguito la diretta della giornata di oggi, 26 ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Sono cominciate dopo le undici le votazioni del terzo giorno di seduta per l’elezione del Capo dello Stato., come prevedibile, anche nella terza votazione. Le interlocuzioni sonoin corso e buona parte delle forze politiche stannoragionando intorno alle figure cosiddette “quirinabili”. Ilnella serata di ieri ha presentato la sua rosa di nomi – Letizia Moratti, Marcello Pera e Carlo Nordio – a cui, però, non è seguita quella del centrosinistra (che ha comunque bocciato i nomi di Lega, Fratelli d’Italia e Forza Italia). Per il leader di Italia viva Matteo Renzi la strategia di presentare rose di nomi non è quella giusta. Intanto le trattative proseguono a tutte le ore e tra tutte le forze politiche. Di seguito la diretta della giornata di oggi, 26 ...

Advertising

fattoquotidiano : Quirinale 2022, Conte: “Draghi? Abbiamo affidato al timoniere una nave ancora in difficoltà, non ci sono le condizi… - ilfoglio_it : 'Mi hanno chiamato i partiti. Ho preso un paese senza piano vaccinale, se lo ricordano?'. Draghi è arrabbiato per q… - Agenzia_Ansa : SPECIALE QUIRINALE | Per il Quirinale si torna a votare alle 11 dopo la seconda fumata nera di ieri mentre tra i pa… - Ema_Rocchetti : @elevisconti oltre ad essere ancora uno dei più lucidi è anche uno dei meno invisi ai veti incrociati. manterebbe s… - fiordisale : RT @vncnzvlln92: Un anno fa Giuseppe Conte saliva al Quirinale per rassegnare le dimissioni da Presidente del Consiglio, e a distanza di un… -