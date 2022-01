Oroscopo della settimana dal 31 gennaio al 6 febbraio (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuovo mese, nuove stelle! In cielo infatti nei prossimi giorni ci regala importanti novità. Vediamo insieme le principali e come influenzeranno le giornate di tutti noi, segno per segno, nell’ 2022. Il cielo dell’Oroscopo della settimana prossima Il mese di febbraio 2022 si apre con il Sole nel segno dell’Acquario. La novità principale dell’Oroscopo della prossima settimana è questa, mentre continua l’affollamento dei pianeti nel Capricorno, che rimane il segno preferito dello zodiaco. Con quali effetti? Come sempre succede, il pianeta si colora delle caratteristiche del segno che lo accoglie. Dunque, in questo caso, il Sole abbandona la rigidità ‘capicornina’ per abbracciare la ‘duttilità’ e la ‘paraculaggine’ acquariana. Cosa che ci influenza un po’ tutti ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Nuovo mese, nuove stelle! In cielo infatti nei prossimi giorni ci regala importanti novità. Vediamo insieme le principali e come influenzeranno le giornate di tutti noi, segno per segno, nell’ 2022. Il cielo dell’prossima Il mese di2022 si apre con il Sole nel segno dell’Acquario. La novità principale dell’prossimaè questa, mentre continua l’affollamento dei pianeti nel Capricorno, che rimane il segno preferito dello zodiaco. Con quali effetti? Come sempre succede, il pianeta si colora delle caratteristiche del segno che lo accoglie. Dunque, in questo caso, il Sole abbandona la rigidità ‘capicornina’ per abbracciare la ‘duttilità’ e la ‘paraculaggine’ acquariana. Cosa che ci influenza un po’ tutti ...

Advertising

MatArthalPavesi : #oroscopo #astroparade 27 28 gennaio 2022 - luna in sagittario per un paio di giorni. al numero 1 il nono segno sol… - radioromait : Oroscopo della settimana: pronostici dal 24 al 30 gennaio 2022 - Stefani47790329 : RT @onordelvero2: vi lascio qui il loro oroscopo della settimana in una frase di un film a cura di Nina Segatori (oroscopo letterario). Le… - charolsga : Papà convinto con il potere della persuasione e dell'oroscopo perché il relatore sarebbe nato solo una settimana pr… - bruchesi_s : @f_ra310 @BimBumB72357488 L’astrologia è una cosa complessa fatta di calcoli, effemeridi… La personalità di una per… -