Monopoli, Arena: “Avellino prestazione di valore, con la Virtus Francavilla per…” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Archiviato il pari pirotecnico contro l'Avellino, il difensore del Monopoli, Matteo Arena, è già proiettato alla prossima sfida di Serie C contro la Virtus Francavilla, valida per la 24ª giornata del girone C di Lega Pro Leggi su mediagol (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Archiviato il pari pirotecnico contro l', il difensore del, Matteo, è già proiettato alla prossima sfida di Serie C contro la, valida per la 24ª giornata del girone C di Lega Pro

Advertising

CalcioWebPuglia : Monopoli, Arena: ' Vogliamo restare in alto, la nostra forza è il gruppo' - sportli26181512 : Calciomercato serie C, Monopoli: Arena prolunga fino al 2025: Continuerà per altri tre anni l'avventura del giovane… - ILOVEPACALCIO : Monopoli, Arena: «La nostra forza è il gruppo, vogliamo restare in alto» - Ilovepalermocalcio - NewsTuttoC : UFFICIALE - Monopoli, Arena prolunga fino al 30 giugno 2025 - Arena_Anto : RT @Gitro77: Uscita dalla UE, piena occupazione, aumento dei salari, statalizzazione dei monopoli naturali e dei settori strategici, ripris… -