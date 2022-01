Meloni incalza la Lega | Salvini vede Cassese | soluzione vicina?

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Secondo colpo di scena. O forse il terzo. Nella noia delle schede bianche dentro Montecitorio, è fuori dall’Aula che si gioca la partita. Ieri la conferenza stampa “a sorpresa” del centrodestra con cui ha annunciato una rosa di nomi (già sfiorita). Poi la scelta di Fratelli d’Italia di votare Guido Crosetto al posto della scheda bianca, come invece fatto dal resto degli alleati. E ora il colpo di coda di: mentre si discute se domani portare in Aula il nome di Elisabetta Alberti Casellati, e tentare di eleggerla senza un accordo preventivo con il centrosinistra, il leader dellasarebbe andato a casa di Sabinoai Parioli. Vero? Falso? A riferirlo è il Foglio, che già da qualche ora aveva annunciato un “grande colpo” giornalistico. Ex ministro della Funzione Pubblica nel governo Ciampi, già giudice della Corte ...

Nicola Porro

... Giorgianella conferenza stampa del centrodestra alla Camera. Il centrodestra prova così a ricompattarsi per dare le carte nella partita del Quirinale: "Nessuno di loro -il leader ......Paolo Barelli, capogruppo di FI. Ma i problemi, per ciò che resta del centrodestra, arrivano poco dopo. Nella riunione Giorgiacontesta la nota scritta da Berlusconi. 'Il nostro ...“La soluzione può essere vicina”, ha detto in serata Salvini. La “soluzione” si chiama Cassese? Vedremo. Giorgia Meloni ha chiesto all’alleato di andare domani in Aula con uno dei nomi della “rosa” ...Salvini: «Negli ultimi 30 anni la sinistra è stata protagonista della scelta, penso che ora sia diritto dell’area liberale avanzare delle proposte» ...