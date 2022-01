“Meghan è attrice e lui fa questo” | veleno su Twitter contro William | cosa ha fatto il principe?

Leggi su periodicoitaliano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) I fan diMarkle si sono scatenatiilsu. Secondo i follower della Duchessa di Sussex, infatti, la preannunciata visita dial quartier generale della BAFTA – sigla che sta per British Academy of Film and Television Arts – viene vista come una mossa a dir poco “ipocrita”. La British Academy of Film and Television Arts, organizzazione britannica che premia annualmente opere cinematografiche, televisive e interattive, sta per riaprire la sua sede e giovedì è prevista la visita del Duca di Cambridge, presidente dell’Academy, che visiterà il nuovo edificio. LEGGI ANCHE => Un dettaglio non sfugge all’esperta: “Harry esempre affettuosi, mentree Kate…” “L’edificio recentemente ...