Matera e la Basilicata sul podio mondiale dell'accoglienza, Bardi: Un plauso agli operatori (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ... Un sistema che negli ultimi 5 anni ha fatto passi da gigante "Il podio più in alto guadagnato da Matera e dalla Basilicata rappresenta il giusto riconoscimento all'impegno quotidiano degli operatori ... Leggi su puglialive (Di mercoledì 26 gennaio 2022) ... Un sistema che negli ultimi 5 anni ha fatto passi da gigante "Ilpiù in alto guadagnato dae dallarappresenta il giusto riconoscimento all'impegno quotidiano degli...

Advertising

TgRaiBasilicata : #Matera e la #Basilicata in cima al gradimento dei viaggiatori #IoSeguoTgr @TgrRai - prolocobasilica : RT @Basilicata_Tur: - Bepy83 : RT @TgRaiBasilicata: #Matera e la #Basilicata in cima al gradimento dei viaggiatori #IoSeguoTgr @TgrRai - baloi361 : RT @dukana2: Questo vuole lo stadio prima del parco a #Matera in #Basilicata ?????????? - lamortevito : RT @sergioragone: Turismo, Matera e la Basilicata sul podio mondiale dell’accoglienza -