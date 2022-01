Marina di Acate | sotto le dune di sabbia una montagna di rifiuti plastici

Advertising

NuovoSud : Marina di Acate, sotto la sabbia plastica delle serre: sequestrato litorale - QdSit : Rifiuti plastici tra le dune lungo la spiaggia di Marina di Acate, nel Ragusano, a ridosso delle serre.Sono ...… - lasiciliait : Plastica dismessa dalle serre finisce in spiaggia a Marina di Acate - ilcirotano : Sotto le dune di sabbia di Marina di Acate, una montagna di rifiuti plastici - - ilSicilia : #Cronaca #marinadiacate Marina di Acate, in spiaggia plastica delle serre: indagini contro ignoti… -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Acate

... insieme al personale dell'Ufficio Locale Marittimo di Scoglitti, ha accertato che lungo il tratto di arenile dadie Scoglitti, per un'estensione di circa 7 chilometri, a ridosso delle ...... lo chiede provocatoriamente, al governo regionale, Stefania Campo, deputata del Movimento 5 Stelle all'Ars, dopo il sequestro di 62 mila metri quadrati della spiaggia di Macconi, adi, ...La Capitaneria di porto di Pozzallo ha sequestrato 62 mila metri quadri di spiaggia. Tra i rifiuti anche paletti in cemento ...“E adesso Musumeci cosa farà? Continuerà a nascondere la testa sotto la sabbia, come ha fatto finora?”: lo chiede provocatoriamente, al governo regionale, Stefania Campo, deputata del Movimento 5 Stel ...