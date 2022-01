Mancini è sicuro: «Zaniolo potrebbe essere una grande mezzala» (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roberto Mancini, ct della Nazionale, parla così di Nicolò Zaniolo, uno dei calciatori convocati per lo stage di Coverciano Roberto Mancini, in conferenza stampa, ha avuto modo di parlare anche di Nicolò Zaniolo. Zaniolo – «Può essere una grande mezzala, anche se in Svizzera ha fatto il centravanti e ne ha il fisico. Vanno valutate molte cose. Come mezzala d’attacco può essere più forte in fase offensiva». CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Roberto, ct della Nazionale, parla così di Nicolò, uno dei calciatori convocati per lo stage di Coverciano Roberto, in conferenza stampa, ha avuto modo di parlare anche di Nicolò– «Puòuna, anche se in Svizzera ha fatto il centravanti e ne ha il fisico. Vanno valutate molte cose. Comed’attacco puòpiù forte in fase offensiva». CLICCA QUI PER LA CONFERENZA STAMPA COMPLETA L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Lorenzored17 : Sicuro almeno una del Normal in questa sosta dirà 'Mancini è proprio un incompetente, ma come fa a non convocare Ch… - nox2793 : La scelta di Mancini di dare libertà a Bastoni per stare con i propri figli, sono sicuro che verrà presa benissimo da una certa tifoseria - LorenzoB_W : @AngyNacchio Si mi sembra 2-3 anni fa addirittura con Mancini ma non sono sicuro - doncarlo74 : #Mancini per lo stage in #Nazionale convoca Fagioli e Carnesecchi , due giocatori di @Lega_B e lascia a casa Strefe… - inablackxout : this. nessuno che parla del fatto che manchino le spalle del centrocampo, che cazzo gli è preso a mancini? verratti… -