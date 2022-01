L’intervista Dikele-Fedez online dopo mesi (e feroci litigi): sui social è rivolta contro lo scrittore – Il video (Di mercoledì 26 gennaio 2022) dopo settimane di polemiche e discussioni sui social, è stata pubblicata sul YouTube L’intervista fiume di Antonio Dikele Distefano, scrittore e direttore di Esse Magazine, a Fedez. I due non sono mai stati in buoni rapporti, tant’è che Fedez, nel brano No Game Freestyle ha “dissato”, come si suol dire nel mondo del rap e dell’hip hop, lo scrittore: «Dikele che chiede di Fedez ad ogni secondo / vi spiego, mi chiedo se sono il tuo dramma irrisolto». DalL’intervista emerge chiaramente che tra i due non corre buon sangue, da anni. E secondo molti osservatori sembra essere stata più una resa dei conti tra i due, più che una vera e propria intervista. Ma lo scontro tra ... Leggi su open.online (Di mercoledì 26 gennaio 2022)settimane di polemiche e discussioni sui, è stata pubblicata sul YouTubefiume di AntonioDistefano,e direttore di Esse Magazine, a. I due non sono mai stati in buoni rapporti, tant’è che, nel brano No Game Freestyle ha “dissato”, come si suol dire nel mondo del rap e dell’hip hop, lo: «che chiede diad ogni secondo / vi spiego, mi chiedo se sono il tuo dramma irrisolto». Dalemerge chiaramente che tra i due non corre buon sangue, da anni. E secondo molti osservatori sembra essere stata più una resa dei conti tra i due, più che una vera e propria intervista. Ma lo stra ...

roulmgk : comunque ho appena visto l’intervista di dikele a fedez e vi dico solo che per un momento ho pensato di guardare “una pezza di lundini”???? - EnricoMastro23 : Comunque è imbarazzante anche l’intervista di Dikele a J-Ax ???????? - ayomomy : @ch3noia dikele non ha chiesto praticamente mai del disco (l’intervista era intitolata Fedez racconta Disumano). fe… - fediil : RT @TristeEbbasta: Dikele che figura dimmerda, capisco perché non voleva far uscire l’intervista - fediil : recuperata l'intervista di esse a Fedez... dikele imbarazzante che più di così non si può -