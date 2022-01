L’importanza dell’assistenza “in contante” per le famiglie vulnerabili

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) Il potere, la dignità, la libertà delle scelte. Scegliere è un bel verbo, indica un’apertura di possibilità, un ventaglio di opzioni, un atteggiamento dinamico di democratica partecipazione. ? un verbo che si accompagna bene alla parola speranza. Ed entrambi sono al cuore di un tipo di assistenza che il WFP porta avanti da diversi anni, con un successo che segnala inequivocabilmente la necessità di continuare su questa strada. Parliamosotto forma di denaro, distinta da quella “classica” con cibo e razioni alimentari. Nel 2020, il WFP ha trasferito, sotto forma di, l’equivalente di 2,1 miliardi di dollari in potere d’acquisto a persone in 67 paesi. Si tratta del 37 per cento di tutta l’assistenza dell’agenzia ONU di quell’anno. Dal 2009 al 2019, il WFP ha stimolato le economie nazionali dei paesi in cui opera con questa forma ...