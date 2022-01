Juventus, quanto guadagna Pavel Nedved: cifre da capogiro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ex calciatore e attuale vicepresidente della Juventus, quanto guadagna Pavel Nedved? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito. Il 2021 si è rivelato un anno particolarmente difficile, soprattutto dal punto di vista economico, per molte aziende, comprese quelle del mondo del calcio. Photo by Zhizhao Wu/Getty ImagesLo sa bene la Juventus che proprio nel corso del 2021 non è riuscita a riconfermarsi campione d’Italia dopo aver vinto il titolo per nove anni di seguito. Ma non solo, che si è ritrovata a dover fare i conti con qualche problema di natura finanziaria. Tra i club più amati e seguiti, sia a livello nazionale che internazionale, d’altronde, non stupisce che in molti siano curiosi di scoprire qualcosa in più proprio sui vari ... Leggi su juvedipendenza (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Ex calciatore e attuale vicepresidente della? Entriamo quindi nei dettagli e vediamo quali sono le informazioni disponibili in merito. Il 2021 si è rivelato un anno particolarmente difficile, soprattutto dal punto di vista economico, per molte aziende, comprese quelle del mondo del calcio. Photo by Zhizhao Wu/Getty ImagesLo sa bene lache proprio nel corso del 2021 non è riuscita a riconfermarsi campione d’Italia dopo aver vinto il titolo per nove anni di seguito. Ma non solo, che si è ritrovata a dover fare i conti con qualche problema di natura finanziaria. Tra i club più amati e seguiti, sia a livello nazionale che internazionale, d’altronde, non stupisce che in molti siano curiosi di scoprire qualcosa in più proprio sui vari ...

Advertising

petrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ECONOMISTA - Giudice: 'Una società quotata in Borsa raccoglie 400 milioni e poi fa l'opposto di quanto detto agli inv… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: L'ECONOMISTA - Giudice: 'Una società quotata in Borsa raccoglie 400 milioni e poi fa l'opposto di quanto detto agli inv… - Juventina962 : Tu lo sai quanto fattura la holding della Juventus ossia Exor? Parlate senza neache sapere, voi siete in mano ad un… - diannasnj : @Silvia_Mio86 Sono un grande fan di #Dybala, ma ne dubito anche. ?? Credo che gli offriranno un contratto, ma non so… - susydigennaro : RT @napolimagazine: L'ECONOMISTA - Giudice: 'Una società quotata in Borsa raccoglie 400 milioni e poi fa l'opposto di quanto detto agli inv… -