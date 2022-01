Innovazione: ecco “Star”, il robot chirurgo che opera senza intervento umano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ stato eseguito un routinario intervento chirurgico in laparoscopia sui tessuti molli di un maiale, ma a operare è stato un robot in autonomia. Descritto sulla rivista Science robotics, eseguito dagli studenti della rivista della Johns Hopkins University e dal Children’s National Hospital di Washington, che hanno progettato lo Smart Tissue Autonomous robot (Star), un automa che ha un intervento chirurgico su un anastomo robot maiale. L’intervento, spiegano gli esperti, richiede una serie di movimenti precisi e ripetitivi e il robot e’ stato in grado di eseguire e concretizzare un piano chirurgico senza ripercussioni per il paziente. Star è stato in grado di riconnettere due estremità ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 26 gennaio 2022) E’ stato eseguito un routinariochirurgico in laparoscopia sui tessuti molli di un maiale, ma are è stato unin autonomia. Descritto sulla rivista Scienceics, eseguito dagli studenti della rivista della Johns Hopkins University e dal Children’s National Hospital di Washington, che hanno progettato lo Smart Tissue Autonomous), un automa che ha unchirurgico su un anastomomaiale. L’, spiegano gli esperti, richiede una serie di movimenti precisi e ripetitivi e ile’ stato in grado di eseguire e concretizzare un piano chirurgicoripercussioni per il paziente.è stato in grado di riconnettere due estremità ...

Advertising

startzai : RT @VemerSpA: In Vemer la tecnologia incontra l’efficienza??Ecco i nostri ?????????????????????? ?????? ?????????? ???????????? ?? ?? ????????????? ?? - StartMagNews : In tre mesi il mercato delle #criptovalute ha perso oltre mille miliardi e il #bitcoin è calato sotto i 33.000 doll… - VemerSpA : In Vemer la tecnologia incontra l’efficienza??Ecco i nostri ?????????????????????? ?????? ?????????? ???????????? ?? ?? ????????????? ??… - Bryo_spa : Innovazione nella metodologia di ricerca fondi, riduzione dei consumi energetici e introduzione di impianti aliment… - FINIXTS : A volte è possibile fare #innovazione semplicemente utilizzando gli strumenti più tradizionali, come in questo caso… -