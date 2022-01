Gruppo Tod' s | riprende la corsa | sfiorati i ricavi prima del virus Della Valle | ' Risultati superiori alle aspettative'

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) SANT'ELPIDIO A MARE - Distretto calzaturiero in affanno, anzi no. Almeno a guardare i numeri delTod's che torna a correre sfiorando le cifre del 2019, quando la pandemia non si sapeva nemmeno ...

SANT'ELPIDIO A MARE - Distretto calzaturiero in affanno, anzi no. Almeno a guardare i numeri del's che torna a correre sfiorando le cifre del 2019, quando la pandemia non si sapeva nemmeno cosa fosse. I ricavi dell'esercizio dell'anno appena alle spalle sono superiori alle attese: 884 ...Nel corso del 2021 le vendite del's hanno registrato, in particolare, un progressivo miglioramento rispetto all'anno precedente: nel solo quarto trimestre dell'anno, i ricavi sono stati ...SANT’ELPIDIO A MARE - Distretto calzaturiero in affanno, anzi no. Almeno a guardare i numeri del Gruppo Tod’s che torna a correre sfiorando le cifre del 2019, quando la pandemia non ...Numeri in forte miglioramento per Tod's nel 2021. Il fatturato consolidato del gruppo è cresciuto del 38,7% su base annua a 883,8 milioni ...