Green pass Italia, probabile allungamento durata dopo terza dose (Di mercoledì 26 gennaio 2022) (Adnkronos) – La durata del Green pass potrebbe essere allungata per chi ha completato il ciclo vaccinale con la terza dose (o booster). Ma ogni valutazione sui tempi, 9 mesi, 1 anno o anche oltre, necessita di una valutazione scientifica prima di un decreto che intervenga a modificare l'attuale durata. E' quanto apprende l'Adnkrosnos Salute da fonti qualificate. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

