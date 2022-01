Festival di Sanremo: furiosa lite tra due cantanti infiamma il palco dell’Ariston. L’indiscrezione (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mancano sei giorni al debutto della prima serata del 72esimo Festival di Sanremo, atteso per la serata di martedì 1 febbraio, e già circolano prime voci di malumori e presunte liti. Anche se sono passati due anni, sembra ieri che Morgan e Bugo si rendevano protagonisti della litigata più famosa della storia della Kermesse, trasformando “Le brutte intenzioni e la maleducazione” e “Dov’è Bugo” in un episodio cult. Una vera e propria scena madre chiacchieratissima per settimane dopo il Festival. Scoppia la lite a Sanremo: L’indiscrezione Venti di burrasca soffiano sulla bella Sanremo, o meglio, dentro l’Ariston dove in questi giorni si stanno tenendo le ultime prove pre-Festival. Secondo quanto riferito da Biccy, riprendendo un tweet di Angelo ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Mancano sei giorni al debutto della prima serata del 72esimodi, atteso per la serata di martedì 1 febbraio, e già circolano prime voci di malumori e presunte liti. Anche se sono passati due anni, sembra ieri che Morgan e Bugo si rendevano protagonisti della litigata più famosa della storia della Kermesse, trasformando “Le brutte intenzioni e la maleducazione” e “Dov’è Bugo” in un episodio cult. Una vera e propria scena madre chiacchieratissima per settimane dopo il. Scoppia laVenti di burrasca soffiano sulla bella, o meglio, dentro l’Ariston dove in questi giorni si stanno tenendo le ultime prove pre-. Secondo quanto riferito da Biccy, riprendendo un tweet di Angelo ...

