Due italiani su tre vogliono l' elezione diretta del capo dello Stato

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 26 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – A partire da lunedì 24 gennaio si sono avviate le votazioni per l'del nuovo Presidente della Repubblica che prenderà il posto di Sergio Mattarella. Ad oggi, al terzo scrutinio, i partiti sembrano essere ancora in una situazione di stallo. Complessivamente, le elezioni del Presidente della Repubblica rappresentano un evento di fondamentale importanza per i cittadini. Il 70,7% degli, infatti, si dichiara interessato a queste votazioni. Inoltre, 2 cittadini su 3 vorrebbero partecipare attivamente a questo avvenimento votandomente il prossimo Presidente della Repubblica.Solo un quarto degli elettori, invece, preferisce l'attuale sistema. In generale, la percezione della popolazione (prima dell'inizio delle votazioni) – al netto di coloro che non esprimono un'opinione – è che si vada verso un ...