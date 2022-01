Covid, report ospedali ‘sentinella’: “Frenata dei ricoveri in area medica e intensiva negli ultimi 7 giorni. La più evidente da tre mesi” (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La più evidente Frenata degli ultimi tre mesi. È quella registrata nei ricoveri per Covid, sia nei reparti intensivi che in area medica, nell’ultima settimana, secondo la rilevazione dei 20 ospedali sentinella della Fiaso. Nei reparti, spiega la Federazione italiane delle aziende sanitarie e ospedaliere, i ricoveri diminuiscono del 2,5% mentre nelle rianimazioni “sono diminuiti dell’8%”. All’interno dei reparti Covid i non vaccinati sono il 60% del totale e tra i vaccinati in rianimazione il 72% non aveva ancora fatto la terza dose. “La curva dei ricoveri – dice la Fiaso – si sta raffreddando ma è possibile individuare una differenza tra due categorie di pazienti: ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 26 gennaio 2022) La piùdeglitre. È quella registrata neiper, sia nei reparti intensivi che in, nell’ultima settimana, secondo la rilevazione dei 20sentinella della Fiaso. Nei reparti, spiega la Federazione italiane delle aziende sanitarie eere, idiminuiscono del 2,5% mentre nelle rianimazioni “sono diminuiti dell’8%”. All’interno dei repartii non vaccinati sono il 60% del totale e tra i vaccinati in rianimazione il 72% non aveva ancora fatto la terza dose. “La curva dei– dice la Fiaso – si sta raffreddando ma è possibile individuare una differenza tra due categorie di pazienti: ...

