Covid, a Napoli negli ultimi 15 giorni decresce il numero dei positivi (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Al 25 gennaio 2022 nella città di Napoli sono state somministrate 1.836.273 dosi: le prime dosi sono 759.511 di cui 19.319 nella fascia 5-11 anni. I dati sono stati riferiti dall’assessore comunale con delega alla Salute, Vincenzo Santagada, nel corso del Consiglio comunale convocato per relazionare sull’andamento della pandemia da Covid in città. Le seconde dosi sono 647.978 mentre i booster sono 354.722. La fascia d’età in cui si registra il maggior numero di vaccini inoculati è quella 50-59. Il vaccino più inoculato è il Pfizer con 1.215.793 di dosi. Dalla fotografia riportata emerge che nelle ultime due settimane la percentuale di positivi risulta in decremento ed è passata dal 27,13 per cento del 12 gennaio al 14,58 del 24 gennaio. Santagada ha riferito che in ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minuti– Al 25 gennaio 2022 nella città disono state somministrate 1.836.273 dosi: le prime dosi sono 759.511 di cui 19.319 nella fascia 5-11 anni. I dati sono stati riferiti dall’assessore comunale con delega alla Salute, Vincenzo Santagada, nel corso del Consiglio comunale convocato per relazionare sull’andamento della pandemia dain città. Le seconde dosi sono 647.978 mentre i booster sono 354.722. La fascia d’età in cui si registra il maggiordi vaccini inoculati è quella 50-59. Il vaccino più inoculato è il Pfizer con 1.215.793 di dosi. Dalla fotografia riportata emerge che nelle ultime due settimane la percentuale dirisulta in decremento ed è passata dal 27,13 per cento del 12 gennaio al 14,58 del 24 gennaio. Santagada ha riferito che in ...

ciropellegrino : Due dipendenti Asl #Napoli 1 arrestati: per 150 euro fingevano di vaccinare e gettavano il contenuto in un batuffol… - DavidPuente : 1/ C'è del marcio, purtroppo diffuso. - cmdotcom : #Lozano: 'Lo scudetto lo vince il #Napoli, siamo più forti dell'#Inter in ogni singolo uomo. Il covid ti prende la… - InstinctNaif : RT @ciropellegrino: Due dipendenti Asl #Napoli 1 arrestati: per 150 euro fingevano di vaccinare e gettavano il contenuto in un batuffolo pe… - anteprima24 : ** #Covid, a ##Napoli negli ultimi 15 giorni decresce il numero dei #Positivi ** -