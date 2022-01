Calciomercato Milan – Belotti da non scartare per la prossima stagione

Advertising

mirkocalemme : Dopo #Vlahovic, la #Juventus vuole piazzare un altro grande colpo: #Kessié. Contatti col #Milan, trattativa (ovviam… - Eurosport_IT : Il Milan accelera per Andrea Belotti ?? #Calciomercato | #Milan | #Torino | #Belotti - carlolaudisa : Stavolta il #Milan va in Germania. Trattativa con lo @s04 per il difensore centrale Malick #Thiaw, nazionale under… - clubdoria46 : #Calciomercato #Sampdoria: #Giampaolo vuole #Castillejo, lui vuole la #Spagna. Il punto #Samp #Milan - Salvato95551627 : RT @sscalcionapoli1: Camicioli: “Vlahovic? Ecco perché Allegri era contento dello 0-0 col Milan” -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

"Un grande affare, che presto potrà diventare un grandissimo acquisto". Darko Kovacevic guarda oltre la giovane età di Marko Lazetic, un po' come fa ilquando si muove per scovare i talenti del futuro sui quali investire, e scommette sul connazionale appena sbarcato in rossonero. Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati e ..., conferme su Thiaw dello Schalke 04. Castillejo in uscita Thiaw © LaPresseIl club rossonero sta valutando se prendere fin da subito un difensore per rafforzare il pacchetto ...Il Milan ha avviato una trattativa ufficiale con lo Schalke 04 per Thiaw, individuato come obiettivo principale per la difesa. L'alternativa al tedesco è ...Ariedo Braida, ha parlato anche di Paolo Maldini nell’intervista rilasciata a Calciomercato.com. Braida ha detto: “È stato un grande calciatore, rappresenta la storia del Milan.