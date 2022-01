Calciomercato Genoa, Amiri non è il solo colpo dalla Bundesliga: le ultime (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile. dalla Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 26 gennaio 2022) Pochi giorni, ormai, alla fine delle trattative invernali di mercato. Poco meno di sette giorni per cercare di migliorare la rosa delle squadre. Obiettivo: mettere una toppa sugli errori commessi nelle trattative estive o soddisfare le necessità emerse in questa prima metà di stagione. La finestra di riparazione è un vero e proprio incubo per tutti i direttori sportivi sparsi in giro per l’Italia e l’Europa: pochi giorni, calciatori su piazza limitati e riluttanza nel cedere, infatti, rendono poco semplice il lavoro degli addetti alle trattative. Il periodo pandemico governato dal Coronavirus, che ha ripreso vigore con la sua variante Omicron, rende ancor più complicata questa sessione così indecifrabile.Serie A alla Serie C (passando per gli altri campionati europei), tutti i club cercano di sondare il terreno delle trattative in cerca di occasioni per il ...

cmdotcom : #Inter: #Caicedo subito, poi l'assalto a #Scamacca #calciomercato #Genoa #Sassuolo - SkySport : ULTIM'ORA GENOA SALTATO ACCORDO CON L'ALLENATORE LABBADIA Si valuta il ritorno di Rolando Maran #SkySport… - DiMarzio : #Calciomercato @GenoaCFC | Due acquisti per #Blessin: è fatta per #Amiri e per #Piccoli - 777PARTENERS : RT @buoncalcio: Genoa, Blessin: “Sfida difficile ma attraente”. E conferma l’arrivo di Amiri dal @bayer04fussball - villaalbe : RT @buoncalcio: Genoa, Blessin: “Sfida difficile ma attraente”. E conferma l’arrivo di Amiri dal @bayer04fussball -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Genoa Calciomercato, tutte le trattative del 25 gennaio ... c'è l'ok dell'Inter Milan, Lazetic è arrivato in città Il Napoli prova ad anticipare per Olivera Genoa, ufficiale Piccoli Sassuolo, preso dalla Roma il giovane Ciervo Guida Tv: Calciomercato L'...

L'Inter chiede al Genoa un aiuto per lo stipendio di Caicedo 1 Nel calciomercato a volte succede anche ciò che non ci si aspetta. Ad esempio che l'Inter chieda un aiuto al Genoa per pagare lo stipendio di un giocatore da prelevare in prestito. Un rovesciamento di ...

Calciomercato Genoa: fatta per il grande colpo Calciomercato.com CM.IT | Inter, operazione Caicedo in chiusura: le ultime su cifre e formula L’attaccante del Genoa ed è a un passo dal trasferimento all’Inter ... L’Inter è sempre più scatenata in questa fase del calciomercato. I nerazzurri, come vi stiamo riportando su Calciomercato.it ...

Calciomercato Torino, summit con il Frosinone per Gatti: la situazione Il Torino in questa finestra di calciomercato vuole fare sul serio per Federico Gatti, difensore classe 1998 del Frosinone. Nella giornata di ieri c'è stato un summit tra Davide Vagnati e la dirigenza ...

